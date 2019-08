Verkopen Kraft Heinz onder druk

Levensmiddelenproducent Kraft Heinz heeft in het eerste halfjaar de omzet zien dalen. De winst halveerde bovendien, al was dat mede te wijten aan twee afschrijvingen van in totaal 1,2 miljard dollar.

De nieuwe topman Miguel Patricio noemde de omzetdaling van 4,8 procent tot 12,3 miljard dollar “niet iets wat we acceptabel moeten vinden”. Op autonome basis, dus zonder wisselkoerseffecten en overnames, kwam de omzetdaling uit op 1,5 procent. De winst ging met ruim 51 procent omlaag tot 854 miljoen dollar.

“We hebben aanzienlijk werk te verzetten om de koers van ons bedrijf te verleggen”, zei de topman van de maker van onder meer Heinz ketchup en Kraft macaroni and cheese. Kraft Heinz heeft al enige tijd te kampen met de veranderende voorkeuren van consumenten die gezondere producten willen.

De cijfers van Kraft Heinz waren de eerste sinds de jaarcijfers in februari. Toen schreef de levensmiddelenproducent 15,4 miljard dollar af op de waarde van enkele van zijn merken en maakte het bedrijf bekend dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek was begonnen naar de boekhouding. Kraft Heinz onderzocht daarop zijn eigen cijfers van de afgelopen drie jaar en stelde de publicatie van de eerstekwartaalcijfers uit. Die bracht het bedrijf nu, tegelijk met het tweede kwartaal, naar buiten.