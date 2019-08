‘Bayer wil Roundup-schikking voor 8 miljard’

Chemiereus Bayer is bereid tot 8 miljard dollar te betalen om tot een schikking te komen in duizenden Amerikaanse rechtszaken wegens de onkruidverdelger Roundup. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

In totaal lopen in de Verenigde Staten ruim 18.000 rechtszaken wegens Roundup, aangespannen door mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van de onkruidbestrijder. Bayer, dat het middel via de overname van Monsanto in handen kreeg, stelde eerder al een speciale bemiddelaar aan om onderhandelingen tussen beide kampen in goede banen te leiden.

Die onderhandelingen vinden op dit moment plaats in New York, stellen bronnen. Bayer zou een totaalbedrag voor schikkingen van tussen de 6 miljard en 8 miljard dollar hebben voorgesteld. Advocaten van voormalige Roundup-gebruikers vinden dat naar verluidt niet genoeg en eisen meer dan 10 miljard dollar.

Een belangrijk twistpunt is het bedrag dat moet worden vrijgemaakt voor compensatie van Roundup-gebruikers bij wie kanker nog moet worden vastgesteld. Een definitieve overeenkomst laat daarom mogelijk nog maanden op zich wachten. Wel zouden de gesprekken zo ver gevorderd zijn dat beide partijen hebben gevraagd om uitstel van rechtszaken die binnenkort in St. Louis beginnen.

Bayer werd in eerdere rechtszaken rond Roundup al veroordeeld tot het betalen van miljoenen dollars aan schadevergoedingen. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat middel veilig voor gebruik is.