Britse pond naar laagste stand in jaren

Het Britse pond heeft vrijdag ten opzichte van de dollar de laagste stand sinds januari 2017 bereikt. Een pond werd minder dan 1,2080 dollar waard. Ook ten opzichte van de euro leverde het pond in.

De waardedaling zette in toen bekend werd dat de Britse economie in het tweede kwartaal onverwacht was gekrompen. Rond 13.30 uur had de Britse munteenheid 0,5 procent verloren ten opzichte van de dollar. Tegenover de euro speelde het pond een kleine 0,7 procent van zijn waarde kwijt.

Het pond staat sinds de verkiezing van Boris Johnson onder druk. Beleggers houden steeds meer rekening met een no-dealbrexit en zijn bang dat zo’n vertrek uit de Europese Unie zonder afspraken de Britse economie geen goed zal doen.