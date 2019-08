Frankrijk verbiedt pulsvisserij

Frankrijk heeft de pulsvisserij nu al verboden in haar territoriale wateren. Dat maakte het Franse ministerie van Landbouw woensdag bekend.

De Franse autoriteiten lopen met de maatregel vooruit op een Europees verbod op pulsvissen. Dat moet in 2021 van kracht worden. Die maatregel wordt gezien als een klap voor Nederlandse vissers, die veel hebben geïnvesteerd in de techniek.

Bij pulsvisserij worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en zo het net in gedreven. Die techniek is op meerdere plaatsen in de wereld verboden, maar heeft volgens voorstanders veel voordelen. Zij wijzen op een lager brandstofgebruik op vissersboten en minder bodemberoering.

Franse vissers klagen al langer over de pulsvisserij. Zij vinden dat sprake is van oneerlijke concurrentie door Nederlanders die de techniek gebruiken.