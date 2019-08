Aantal werklozen iets toegenomen

Het aantal werklozen is sinds mei gestegen, met gemiddeld 4000 per maand naar 313.000 in juli. Dat bleek donderdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging deed zich uitsluitend voor in de leeftijdsgroepen 15 tot 25 jaar en 25 tot 45 jaar, aldus het statistiekbureau.

Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,4 procent, gelijk aan juni. Die mensen hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. In juli waren er 9 miljoen werkenden. In totaal nam het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk de afgelopen drie maanden met 10.000 per maand toe.

4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5000 per maand afgenomen.

UWV verstrekte eind juli 234.000 werkloosheidsuitkeringen. Dat zijn 45.000 uitkeringen minder dan een jaar geleden. In vergelijking met juni 2019 is het aantal WW-uitkeringen met bijna 9000 afgenomen. De instroom in de WW in de eerste zeven maanden van het jaar is met 196.000 nieuwe uitkeringen 1 procent lager dan de instroom van 2018 over dezelfde periode.