Fitch plakt rommelstatus op Argentinië

Kredietbeoordelaar Fitch heeft weinig fiducie in de kredietwaardigheid van Argentinië. De firma verlaagde vrijdag zijn oordeel over het Zuid-Amerikaanse land van B naar CCC. Daarmee schat Fitch de kans dat Argentinië de komende maanden niet aan zijn verplichtingen aan schuldeisers kan voldoen, in als aanzienlijk.

De stap van Fitch volgt kort op aankondigingen van de Argentijnse president Mauricio Macri om maatregelen te nemen die de impact van de economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land zo veel mogelijk beperken. Argentinië gaat door een recessie en kampt met een torenhoge inflatie. De Argentijnse munt verloor de laatste tijd ook een groot deel van zijn waarde.

Volgens Fitch is een bankroet van het land een reële mogelijkheid. Een B-rating gaf volgens de kredietbeoordelaar al aan dat er sprake is van ernstige zwakte.