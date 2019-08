Topman Cathay stapt op na protesten Hongkong

De topman van Cathay Pacific, Rupert Hogg, stapt op als hoogste baas van de Hongkongse luchtvaartmaatschappij. Hij neemt daarmee verantwoordelijkheid “voor recente gebeurtenissen”, laat hij in een verklaring weten. Cathay is in een lastige positie terechtgekomen door aanhoudende protesten in Hongkong

Demonstranten in Hongkong ageren al weken tegen politieke invloed van Peking op de autonome regio. Werknemersverenigingen bij de luchtvaartmaatschappij steunen de acties. Bij protesten werd bovendien een piloot van Cathay opgepakt.

Peking wil dat Cathay optreedt tegen zijn protesterende werknemers. Ook eist de Volksrepubliek inzage in welke personeelsleden er naar het vasteland van China vliegen. Chinese staatsbedrijven zijn vorige week een boycot begonnen tegen Cathay.