Apple-topman legt Trump gevolg heffingen uit

Apple-topman Tim Cook heeft president Donald Trump uitgelegd dat de concurrentiepositie van Apple door de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten wordt aangetast. Grote tegenstrever Samsung heeft daar geen last van. De Amerikaanse president liet weten dat de Apple-topman een beklijvend pleidooi had gehouden. “Ik denk erover na.”

Apple laat vrijwel al zijn producten als iPhones, iPads en Mac-computers in China maken. Die gelden daardoor als Chinese goederen waar een heffing over moet worden betaald. Samsung produceert veel in thuisland Zuid-Korea, dat vorig jaar juist een vrijhandelsakkoord sloot met de Verenigde Staten.

Trump kondigde onlangs aan extra importheffingen op Chinese producten in te stellen per 1 september. Voor onder meer laptops en mobiele telefoons stelde hij de nieuwe heffingen later uit naar half december. Over Apple-producten als de AirPods-oordopjes, smartwatches en HomePod-speaker wordt wel vanaf 1 september de extra invoerbelasting geheven.