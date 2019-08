Stimuleringshoop stuwt Nikkei

De Japanse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Aziatische beurzen gingen vooruit. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en de hoop op extra stimuleringsmaatregelen van de centrale banken wereldwijd.

In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei 0,7 procent in de plus op 20.562,16 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in juli voor de achtste maand op rij is afgenomen. De daling van de uitvoer was echter minder sterk dan gevreesd.

De financiƫle bedrijven toonden wat herstel na de recente koersverliezen die werden veroorzaakt door de dalende obligatierentes. Sumitomo Mitsui Financial Group steeg 0,8 procent en Mitsubishi UFJ Financial Group klom 1,3 procent. FamilyMart Uny Holdings maakte een koerssprong van 8,7 procent. De Japanse retailer liet weten ongeveer 16 miljoen extra aandelen in branchegenoot Pan Pacific International Holdings (plus 4,2 procent) te kopen in de periode tot augustus 2021.

De beurs in Shanghai stond tussentijds 1,8 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 2 procent aan. De Chinese centrale bank kondigde afgelopen weekend aan het rentebeleid aan te passen om de financieringskosten voor bedrijven te verlagen en de economie te ondersteunen. Volgens analisten zal de nieuwe rentevoet, die dinsdag zal worden gelanceerd, lager zijn dan de huidige rente. In Seoul won de Kospi 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney steeg 0,9 procent.