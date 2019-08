AEX begint licht hoger

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine winsten. Beleggers keken vooral uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Op het Damrak werden de resultaten van automatiseerder ICT en bouwbedrijf Heijmans goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent in de plus op 547,18 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 801,58 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Heijmans 1,6 procent. De bouwer heeft de eerste jaarhelft afgesloten met meer winst op een lagere omzet. De lagere opbrengsten wijt het bedrijf aan een vertraagde bouwstart van enkele binnenstedelijke projecten en een selectiever aannamebeleid. ICT Group steeg ruim 5 procent. De automatiseerder zag de omzet in de eerste jaarhelft flink groeien, onder meer dankzij de bijdrage van eerdere overnames.

Sif zakte 2,6 procent. Het Amerikaanse windmolenpark Vineyard Wind in Massachusetts waar de funderingsspecialist aan meewerkt, loopt vertraging op. Er moet extra milieu-onderzoek gedaan worden van de Amerikaanse overheid. Of de vertraging financiƫle gevolgen heeft voor Sif, wordt pas in de komende weken duidelijk.