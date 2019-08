‘Philips wist al lang van omkoping Brazilië’

Medisch technologiebedrijf Philips wist al jaren van dubieuze verkopen aan de Braziliaanse regering voordat vorig jaar een omkopingsschandaal bij zijn Braziliaanse tak aan het licht kwam. Dat schrijft persbureau Reuters dat interne e-mails inzag die door de Braziliaanse aanklagers als bewijs worden ingediend. De werknemer die de zaak in 2010 aankaartte, werd later ontslagen.

Een bij Philips-dochter Dixtal werkzame klokkenluider merkte in 2010 onregelmatigheden op bij drie overheidsopdrachten voor producten van Philips en Dixtal via een obscure tussenpersoon. Hij vermoedde dat die tussenpersoon steekpenningen had gebruikt om overheidscontracten in de wacht te slepen en trok intern aan de bel, zei hij tegen Reuters. De klokkenluider mailde onder andere met toenmalig baas van Philips Healthcare Steve Rusckowski over zijn vermoedens. Ondanks de waarschuwingen zette Philips de deals gewoon door.

Midden vorig jaar deed de Braziliaanse justitie een inval bij Philips. Ook andere medische bedrijven worden verdacht van het betalen van steekpenningen om lucratieve overheidscontracten in de wacht te slepen.

Philips zegt in een reactie in 2010 een “anonieme klacht” te hebben ontvangen en die te hebben onderzocht. Volgens het bedrijf kwam daarbij “niet direct bewijs van overtredingen” aan het licht. Wel heeft Philips daarna de interne regels aangescherpt. Het medisch technologiebedrijf stelt verder mee te werken met de Braziliaanse autoriteiten.