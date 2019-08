‘Veiligheidslabel product vaak onterecht’

Steeds meer producten die Nederland van buiten de Europese Unie binnenkomen, worden ten onrechte als veilig aangemerkt. Daarvoor waarschuwen Nederlandse bedrijven uit de technische- en metaalsector.

Branchevereniging FME beklaagt zich over het toezicht op de zogeheten CE-markering. Die geeft aan dat een product voldoet aan Europese regels voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bedrijven bepalen volgens de belangenclub meestal zelf of hun waar aan de eisen voldoet, en dat gaat buiten Europa vaak mis.

“De markering is nep en van conformiteit is geen sprake. Er is vrijwel geen controle op dergelijke producten”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentj√© Hamming. Ze roept de overheid op meer en beter toezicht te houden. “Markttoezicht ontbreekt door een capaciteitsprobleem bij de marktautoriteiten.”

Naast een groot risico voor Europese consumenten, vindt FME dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Door het minder nauw te nemen met voorschriften, kunnen makers van bijvoorbeeld elektronica buiten Europa namelijk goedkoper produceren en verkopen.