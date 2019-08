FlixBus lijft Turkse branchegenoot in

Langeafstandsvervoerder FlixBus staat voor de overname van de Turkse branchegenoot Kamil Koç. Het van huis uit Duitse bedrijf neemt de busdienst over van investeerder Actera Group.

Kamil Koç rijdt op 61 steden in Turkije. Vorig jaar vervoerden de Turken meer dan 20 miljoen passagiers. Het bedrijf zal na afronding van de overname geleidelijk worden geïntegreerd in het netwerk van FlixBus, dat al meer dan 350.000 dagelijkse verbindingen aanbiedt naar meer dan 2000 bestemmingen in 28 Europese landen en de VS.

De overeenkomst is nog afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring van de autoriteiten en zal naar verwachting in de komende weken worden afgerond. Financiële details over de deal zijn niet verstrekt.