Nikkei onderuit na escalatie handelsoorlog

De aandelenbeurs in Japan is maandag flink lager begonnen aan de laatste week van augustus. De escalatie van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China joeg beleggers schrik aan, nadat beide landen elkaar met nieuwe importheffingen om de oren sloegen. Ook op de andere Aziatische beurzen werden forse verliezen geleden en zochten beleggers veiligere havens op zoals de Japanse yen en goud.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 2,2 procent in het rood op 20.261,04 punten en bereikte het laagste niveau in drie weken. Een principeovereenkomst over een handelsdeal tussen de VS en Japan, die afgelopen weekend werd bereikt, had weinig impact op de beurs.

Vooral de Japanse bedrijven die veel zaken doen met China werden van de hand gedaan. Zo zakten de makers van chipapparatuur Yaskawa en Fanuc 5,6 procent en 3,6 procent. Chipmachinemaker Tokyo Electron verloor 3 procent. Ook andere exportbedrijven stonden onder druk door de duurdere Japanse yen. Automaker Subaru en technologiebedrijf Panasonic zakten 2,1 procent en 1,8 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai noteerden tussentijds respectievelijk 3 procent en 1,3 procent lager. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde aan de bestaande importtarieven op Chinese goederen verder te verhogen. Hij reageerde daarmee op nieuwe Chinese importheffingen op Amerikaanse goederen. In Seoul leverde de Kospi 1,5 procent in en de All Ordinaries in Sydney raakte 1,4 procent kwijt.