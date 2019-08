Trump zet Wall Street flink hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag flink hoger geopend, na de zware koersverliezen op vrijdag. De gematigde toon van de Amerikaanse president Donald Trump met betrekking tot de handelsstrijd met China zorgde voor enige opluchting onder beleggers. Voor het weekend bezigde Trump nog dreigende taal in de richting van Peking, wat tot dieprode borden op Wall Street leidde.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,1 procent hoger op 25.905 punten. De brede S&P 500 klom 0,9 procent tot 2872 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 7830 punten.

Volgens Trump heeft Peking contact met Washington opgenomen en aangegeven weer te willen praten. Gevraagd naar een eventueel uitstel van verdere tarieven op Chinese producten zei Trump later dat “alles mogelijk is”. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kon maandag overigens niet bevestigen dat het telefoontje waarnaar Trump verwees heeft plaatsgevonden.

Voor het weekend veroorzaakte de president een schokgolf op de financiƫle markten. In een reeks tweets kondigde hij een verdere verhoging van de importtarieven aan. Trump deed dat uit woede over de door China aangekondigde importheffingen. Trump liet tevens weten dat Amerikaanse bedrijven maar beter op zoek kunnen gaan naar alternatieven voor productie in China.

Qua bedrijven staat Amgen (plus 0,9 procent) in de belangstelling. De farmaceut neemt voor 13,4 miljard dollar de wereldwijde rechten van het psoriasismiddel Otezla over van biotechnoloog Celgene (plus 4,2 procent). De deal maakt op zijn beurt weer deel uit van de megaovername van Celgene door Bristol-Myers Squibb (plus 5 procent). Met de verkoop van de Otezla-rechten hoopt Bristol-Myers Squibb goedkeuring te krijgen voor de Celgene-deal ter waarde 74 miljard dollar.