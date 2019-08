Handelsoptimisme helpt Nikkei vooruit

De Japanse aandelenbeurs toonde dinsdag wat herstel na de stevige verliesbeurt een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de hoop dat China en de Verenigde Staten de handelsgesprekken mogelijk zullen hervatten. Ook de andere Aziatische beurzen gingen overwegend vooruit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging 1 procent hoger de dag uit op 20.456,08 punten. Een dag eerder zakte de index nog ruim 2 procent. Vooral de automakers en leveranciers van auto-onderdelen zaten in de lift nadat president Donald Trump liet weten dat de VS voorlopig geen nieuwe importtarieven op Japanse auto’s zullen invoeren. Subaru, die relatief veel auto’s verkoopt in de VS, dikte bijna 5 procent aan. De makers van auto-onderdelen Denso en Aisin Seiki wonnen 0,7 procent en 1,2 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de plus. Op macro-economisch vlak bleek dat de winsten van industriebedrijven in China in juli zijn gestegen, na een daling een maand eerder. In Hongkong, waar de antiregeringsprotesten voortduren, daalde de Hang Seng-index 0,3 procent. In Seoul klom de Kospi 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney dikte 0,4 procent aan.