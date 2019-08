Oliereus BP trekt zich terug uit Alaska

Het Britse olieconcern BP trekt zich na meer dan een halve eeuw terug uit Alaska. Alle activiteiten in de Amerikaanse staat worden verkocht aan branchegenoot Hilcorp. Met de deal is circa 5,6 miljard dollar gemoeid.

Volgens BP levert de verkoop, die ook belangen omvat in het grote Prudhoe Bay-veld en de Trans Alaska Pipeline, een belangrijke bijdrage aan het desinvesteringsprogramma bij het concern. BP stelde zich eerder tot doel om in twee jaar voor 10 miljard dollar aan bezittingen van de hand te doen.

Hilcorp is het bedrijf van de Texaanse miljardair Jeff Hildebrand. De onderneming is al geruime tijd actief in het uiterste noorden van de Verenigde Staten en breidt de laatste jaren stevig uit. Hilcorp werkte ook al aan een project om via een kunstmatig eiland in de Beaufortzee naar olie te kunnen boren.

Oliewinning in bepaalde delen van Alaska is lange tijd verboden geweest. Maar na decennia van gesteggel gaf het Amerikaanse Congres in 2017 groen licht voor olie- en gasboringen in het zogeheten Arctic National Wildlife Refuge. Naar verwachting is het later dit jaar mogelijk om hiervoor boorrechten te bemachtigen.