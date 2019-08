Rechter zet streep door lunchopening Domino’s

Wie een lunchpizza bij Domino’s wil bestellen, kan mogelijk nog maar bij een beperkt aantal filialen van de keten terecht. Niet alle franchisenemers hoeven namelijk voor 16.00 uur ’s middags hun deuren te openen. Zo luidt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in een zaak tussen tientallen ondernemers en franchisegever Domino’s Pizza Netherlands.

Veel franchisenemers deden hun beklag bij Domino’s over de vroege openingstijden. De kosten voor onder meer personeel en andere zaken zouden voor hen niet opwegen tegen de geringe opbrengsten vroeg in de middag. Domino’s probeerde via dwangsommen de franchisenemers te dwingen wel met de lunch open te gaan.

De rechter ging niet mee in het betoog van de keten en besliste dat in twee van de drie bestaande franchisecontracten, filiaaleigenaren niet voor 16.00 uur hun deuren hoeven openen. Dat gaat dan om contracten die voor 2014 en tussen 2014 en 2016 zijn gesloten. In recentere overeenkomsten zijn wel expliciete lunchopeningstijden opgenomen en alleen deze groep franchisenemers is verplicht tot lunchopenstelling. Uitzonderingen voor deze groep moeten per geval worden bekeken, aldus de rechter.