YouTube komt ook met kindvriendelijke website

YouTube komt met een kindvriendelijke website van zijn videodienst. Daarmee geeft eigenaar Google gehoor aan kritiek. Via de site werden eerder ongepaste video’s getoond aan kinderen.

De nieuwe site wordt een onlineversie van de mobiele YouTube-app voor kinderen. De kindvriendelijke site moet nog deze week live gaan, zo laat het bedrijf in een verklaring weten. YouTube meldde ook dat de Kids-app en -website categorie├źn krijgt voor verschillende leeftijden, omdat niet alle content voor kinderen van 10 jaar bijvoorbeeld geschikt is voor kinderen van 4 jaar. “We willen het voor ouders gemakkelijker maken om de juiste video’s voor hun kinderen te selecteren”, zo staat in een blog.

YouTube kwam onder vuur te liggen omdat het ongepaste, misleidende en soms gewelddadige video’s op zijn kanalen heeft verspreid, maar ook dat het niet alle video’s die het betreft kan opsporen. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt of YouTube de regels heeft overtreden. Daarbij is al een schikking getroffen met YouTube, maar over de hoogte daarvan is geen uitspraak gedaan.