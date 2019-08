Ajax hoger op beurs na halen Champions League

Het aandeel Ajax was donderdag in trek op Beursplein 5. De enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland mag weer aan de groepsfase van de Champions League deelnemen. De halve finalist van vorig jaar won woensdagavond voor eigen publiek van APOEL Nicosia met 2-0. Dat was ruim voldoende na het gelijkspel van vorige week in Cyprus.

Kort na de openingsbel won Ajax 3,3 procent tot 19 euro. Ajax wordt later tijdens een loting in Monaco aan de tegenstanders in de groepsfase gekoppeld. De landskampioen zit tijdens de loting in pot 2 en ontloopt Real Madrid, Atl├ętico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Sjachtar Donetsk, Tottenham Hotspur en Benfica. Ajax verdient minimaal 40 miljoen euro met de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.