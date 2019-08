‘Apple gereed voor onlinemarkt India’

Apple zal binnen enkele maanden beginnen met de onlineverkopen van zijn apparaten in India. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. De Amerikaanse techreus profiteert van een versoepeling van de regels die de snelstgroeiende smartphonemarkt ter wereld aantrekkelijker moet maken voor buitenlandse merken.

India dwong bedrijven vooralsnog om 30 procent van de productie lokaal te laten plaatsvinden. Tegen die eis hebben Apple en andere elektronicamakers zich jarenlang verzet. De meeste apparaten en componenten worden namelijk in China vervaardigd. India lijkt nu te zwichten voor die lobby. Ook staat het land toe dat merken eerst een webshop online zetten, alvorens ook fysieke winkels te openen.

Gelet op de handelsspanningen tussen China en de VS zijn de soepelere regels in India een welkome boodschap voor Apple. Enerzijds kan het de verkopen in het land opvoeren, terwijl het ook een leveringsketen in het land kan opbouwen, als alternatief voor China waar het dan minder afhankelijk van wordt.