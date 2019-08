ING belooft uitbetaling flexpersoneel

Flexwerkers van ING die sinds juni op uitbetaling wachten door problemen bij payrollbedrijf TCP Direct krijgen hoe dan ook hun geld. Dat bevestigt een woordvoerster van ING na berichtgeving van De Telegraaf.

De tijdelijke krachten van ING wachten op hun geld omdat payroller TCP in de financiƫle problemen raakte doordat een kredietverstrekker zich terugtrok. Tegelijk moest lang worden gewacht op betaling van een grote klant. ING doet geen mededelingen over hoeveel medewerkers zijn gedupeerd en om hoeveel geld het in totaal gaat.

ING vindt dat het nu lang genoeg heeft geduurd en garandeert dat de betrokken medewerkers hun geld over de maand juni krijgen. Voor de betalingen over juli en daarna was al een garantie gegeven, maar voor juni was dat lastiger omdat het geld al aan TCP was overgemaakt.

Hoe ING de betaling gaat regelen is nog onbekend. ING hoopt dat TCP het geld alsnog overmaakt. Een andere optie is dat de bank in zee gaat met een andere partij in plaats van TCP. Mogelijk wordt dat vrijdag duidelijk.