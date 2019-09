Duidelijke daling autoverkoop in augustus

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland is in augustus met meer dan 16 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder. Dat maakten brancheverenigingen Bovag, RAI Vereniging en dataleverancier RDC bekend.

Een woordvoerder van RAI Vereniging verklaarde dat de daling vooral samenhangt met de hogere aanschafbelasting (bpm) in verband met nieuwe Europese emissietesten en het afzwakkende consumentenvertrouwen. Daardoor kiezen consumenten vaker voor tweedehands auto’s of stellen ze de koop van een nieuwe auto uit, aldus de zegsman.

Het aantal registraties van nieuwe personenauto’s bedroeg vorige maand 34.230 tegen 40.919 een jaar eerder. Over de eerste acht maanden komt de verkoop ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 11 procent lager uit op 293.646 nieuwe personenauto’s.

Volkswagen was vorige maand het populairste automerk, gevolgd door Opel, Toyota, Peugeot en Kia. Als wordt gekeken naar modellen, was de Volkswagen Polo goed voor de meeste registraties.