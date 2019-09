Beurs Hongkong stijgt door concessie Lam

De aandelenbeurs in Hongkong is woensdag fors omhoog gegaan. Beleggers reageerden verheugd op berichten dat een omstreden uitleveringswet door de Hongkongse leider Carrie Lam nu definitief wordt teruggetrokken. Direct nadat dat verhaal in de South China Morning Post was verschenen, schoot de Hang Seng-index tot 4,6 procent omhoog, de grootste stijging op één dag sinds 2011. Rond 09.15 uur stond de graadmeter ongeveer 3,8 procent hoger.

In Hongkong wordt al maanden geprotesteerd. De demonstranten waren in eerste instantie tegen de uitleveringswet omdat ze bang waren dat die uitleveringen aan China makkelijker zouden maken. Lam haalde het wetsvoorstel uiteindelijk van tafel, maar het bleef op de agenda van het parlement staan.

De protesten gingen daarna door en inmiddels eisen de demonstranten ook het aftreden van Lam, meer democratie en een stop op de toenemende invloed van China in Hongkong. De stap van Lam zou kunnen leiden tot meer rust in de zakenstad.

Ook op de beurs in Shanghai hoopten beleggers dat de rust in Hongkong weerkeert. De Chinese beurs klom in het laatste handelsuur naar een winst van 0,9 procent.

De Nikkei 225, de hoofdindex in Tokio was al eerder na een schommelende handelssessie 0,1 procent hoger geëindigd op 20.649,14 punten. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse dienstensector in augustus harder is gegroeid dan een maand eerder. Bij de bedrijven won Fast Retailing 0,9 procent. De retailer zag de omzet van zijn kledingketen Uniqlo in Japan in augustus met 9,9 procent stijgen.

Nintendo dikte 2,6 procent aan. Beleggers hopen dat de Japanse maker van computerspelletjes bij de periodieke herziening van de beursindex zal worden opgenomen in de Nikkei. Ook winkelvergelijkingswebsite Kakaku.com (plus 1,6 procent) zal mogelijk promoveren naar de hoofdindex.

De Kospi in Seoul klom 1,2 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,5 procent. De Australische economie groeide in het tweede kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Het groeicijfer was conform verwachting.