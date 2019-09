Handelsgesprekken China en VS in oktober

China en de Verenigde Staten houden begin oktober handelsgesprekken in Washington, Dat heeft de Chinese vicepremier Lie He bekendgemaakt na een telefoongesprek met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. De verwachting was dat de gesprekken plaats zouden vinden in september.

He gaat begin volgende maand naar de VS om met onder meer Mnuchin te spreken. Deze maand worden de gesprekken voorbereid door lagere overheidsmedewerkers van beide kanten.

De kansen op een oplossing voor de handelsoorlog tussen beide landen lijkt hierdoor toe te nemen. Mocht er geen doorbraak komen, dan worden de invoertarieven die beide landen hebben opgelegd waarschijnlijk weer verhoogd op 15 december.