Rusland wedt op lng-markt met megaprojecten

Rusland neemt stappen om een nog grotere speler op de markt voor lng (vloeibaar gemaakt aardgas) te worden. Het land wil volgens kenners over vijftien jaar zijn marktaandeel van momenteel 8 procent ruim verdubbelen. Twee grote Russische energiebedrijven kondigden donderdag de bouw van twee grote fabrieken in Siberië aan.

Energiebedrijf Novatek, de grootste Russische producent van lng, bouwt een fabriek op de noordpool, in Obboezem met een productieomvang van zo’n 20 miljoen ton lng per jaar. Deze kost 21 miljard dollar. Al in de loop van 2023 moet de eerste lng-productie beginnen. Ook branchegenoot Rosneft begint aan een nieuwe fabriek. Deze kan tot 6 miljoen ton lng per jaar produceren. Als beide faciliteiten operationeel zijn, wordt de Russische lng-export verdubbeld.

Rusland opende in 2009 zijn eerste lng-fabriek en voegde er nog één aan toe in 2017. Met zijn lng-productie voornamelijk in Siberië wil Rusland de komende jaren aan de groeiende vraag voor lng van onder meer China en India voldoen.