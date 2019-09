Topman easyJet: klaar voor no-dealbrexit

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet is klaar voor een no-dealbrexit. Topman Johan Lundgren zei in een interview met persbureau Bloomberg dat de maatschappij “gewoon zal blijven vliegen”, ook bij een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zonder handelsafspraken.

Lundgren zei dat de prijsvechter zich heeft voorbereid op een harde brexit en alle andere mogelijke scenario’s. Ook is de maatschappij goed afgeschermd voor bewegingen van het Britse pond sterling, aldus Lundgren.

Verder ziet hij een afzwakkende vraag naar vliegtickets in landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Door de toegenomen onzekerheden beslissen reizigers op een later moment of ze wel of niet een ticket te boeken. In Italië en Duitsland zijn volgens hem ook duidelijke aanwijzingen van een tragere economische groei.