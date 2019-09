Ondernemers willen vooral geen extra vrije dag

Ondernemers staan open voor het idee om van 5 mei een landelijke vrije dag te maken. Ligt het aan VNO-NCW en MKB-Nederland, dan valt over het inruilen van Tweede Pinksterdag als vrije dag ten faveure van Bevrijdingsdag te praten. De organisaties zijn geen voorstander van een uitbreiding van het officiële aantal vrije dagen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) opperde het idee van 5 mei een vrije dag te maken. Hij wees erop dat in het regeerakkoord niets over 5 mei is afgesproken. Maar hij verwacht dat het in de volgende verkiezingscampagne een belangrijk item zal worden.

“Als Nederland 5 mei belangrijker vindt als vrije dag dan bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag, dan moeten we het daar met elkaar over hebben”, zeggen de ondernemersorganisaties. Ze wijzen er op dat een dergelijke beslissing lastig is en gevoelig kan liggen.

De kosten van een extra vrije dag, zo’n 1 miljard tot 1,5 miljard euro, noemen de organisaties aanzienlijk. Daar zijn ze geen voorstander van. “Wie gaat dat betalen, en hoe?”, zo klinkt het.