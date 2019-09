Wall Street blijft dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen aan de laatste sessie van de week begonnen. De markten verwerkten onder meer een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid. Verder wordt uitgekeken naar een speech van voorzitter Jerome Powell van Federal Reserve. Beleggers zullen daarin naar aanwijzingen zoeken over het rentebeleid van de koepel van centrale banken.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent hoger op 26.754 punten. De brede S&P 500 noteerde nagenoeg vlak op 2974 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8102 punten.

Het ministerie van Arbeid maakte bekend dat de banengroei, exclusief de landbouwsector vorige maand uitkwam op 130.000. Dat waren er 30.000 minder dan waar kenners in doorsnee op rekenden. De werkloosheid in ’s werelds grootste economie was stabiel op 3,7 procent. Het banenrapport is van groot belang voor het rentebeleid van de Fed. Powell praat later op vrijdag over de economische vooruitzichten en monetair beleid.

Techreus Facebook verloor 1,2 procent. Dit na berichten dat Amerikaanse staten bij het kartelonderzoek naar Google, onderdeel van Alphabet, ook Facebook in het vizier hebben. Alphabet verloor op zijn beurt 0,7 procent van zijn beurswaarde.