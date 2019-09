Britten investeren meer sinds brexitreferendum

Britten zijn sinds het brexitreferendum in juni 2016 meer gaan investeren in Nederland. Andersom zijn de Nederlandse investeringen in het Verenigd Koninkrijk juist toegenomen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Britse multinationals staken in 2016 nog 14 miljard euro in Nederlandse bedrijven. Twee jaar later was dat gestegen naar 80 miljard euro. Daarmee was het Verenigd Koninkrijk het land dat vorig jaar het meeste geld in Nederland stopte. Bovendien investeerden Britse multinationals nooit eerder zoveel in een jaar.

Nederlandse bedrijven gingen in dezelfde periode juist minder investeren. In 2016 staken Nederlandse bedrijven nog 50 miljard euro in het Verenigd Koninkrijk, in 2017 was dat al minder dan de helft. Vorig jaar was zelfs sprake van een desinvestering van 11 miljard euro.

Beide bewegingen kunnen worden verklaard vanwege de onzekerheid die de keuze voor een brexit met zich meebrengt. Britse bedrijven vinden het juist belangrijk om in een land in de Europese Unie aanwezig te zijn om ook na het Britse vertrek uit de Unie deel uit te maken van de eenheidsmarkt. Voor Nederlandse bedrijven maakt het vertrek van de Britten uit de EU het minder interessant om in Groot-Brittanniƫ een dochteronderneming te hebben.