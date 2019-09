KPMG: no-deal stort Britten in recessie

Een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord heeft vrijwel direct economische gevolgen voor de Britten. Accountantskantoor KPMG voorspelt dat de economie na een no-dealbrexit volgend jaar met 1,5 procent zal krimpen. Tegelijkertijd zal het pond aan waarde verliezen en zakken de huizenprijzen, staat in een rapport van de firma.

Op de korte termijn zullen vertragingen van grensoverschrijdende handel na een akkoordloos vertrek uit de Europese Unie het Britse bedrijfsleven het meeste pijn doen, verwachten de opstellers van het rapport. Daarnaast krijgt het consumentenvertrouwen onder Britten naar verwachting een klap als schaarste aan geïmporteerde levensmiddelen of medicijnen dreigt.

Het pond verliest bij een no-dealbrexit mogelijk tot wel een tiende van zijn waarde, raamt KPMG. Mede hierdoor zal de inflatie in 2020 oplopen tot 2,4 procent. Huizenbezitters worden ook geraakt bij zo’n ‘chaotische’ brexit, die voor een daling van de huizenprijzen van 6 procent kan zorgen.

Omgekeerd bewijzen politici de Britse economie een goede dienst als ze voor de brexitdeadline op 31 oktober wel een akkoord weten te bereiken. Het bruto binnenlands product van het Verenigd Koninkrijk zal in dat geval juist 1,5 procent groeien in 2020. De waarde van het pond kan in dit scenario tot wel 15 procent stijgen, denkt KPMG.