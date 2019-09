Vijftig Amerikaanse staten onderzoeken Google

Internetgigant Google wordt in vijftig Amerikaanse staten onder de loep genomen in een grootschalig kartelonderzoek. Dat is maandag formeel bekendgemaakt door de procureur-generaal van de staat Texas, die het onderzoek leidt. Geruchten over een dergelijke onderzoek deden al de ronde.

De staten bekijken welke gevolgen de machtige positie van Google heeft voor de markt voor digitale advertenties. Ook kijken ze of het schadelijk is voor consumenten dat één bedrijf zo veel informatie over consumenten bezit. Procureur-generaal Ken Paxton van Texas zei dat Google “alle aspecten van adverteren en zoeken op het internet domineert”.

Hij benadrukte wel dat er geen sprake is van een rechtszaak. “Het is een onderzoek om de feiten te bepalen”, zo gaf hij aan. De aankondiging komt enkele dagen nadat het federale ministerie van Justitie had aangegeven ook onderzoek te doen naar kartelvorming door Google.