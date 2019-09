‘Chinese video-app wil naar Wall Street’

De Chinese start-up Kuaishou overweegt een beursgang in de Verenigde Staten. De onderneming heeft een app waarop korte video’s kunnen worden geplaatst en wil verder groeien, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Kuaishou, dat gesteund wordt door internetreus Tencent, is van plan de concurrentie van TikTok-eigenaar ByteDance feller aan te gaan. ByteDance is relatief onbekend, maar zijn app TikTok is ook in Nederland erg populair. Daar kunnen gebruikers korte muziekfilmpjes maken en daarop bijvoorbeeld playbacken.

Het inmiddels acht jaar oude Kuaishou is dan ook een belangrijk onderdeel in de strijd van Tencent tegen ByteDance, dat momenteel de hoogst gewaardeerde start-up ter wereld is. Het betekent ‘snelle hand’ en was snel erg populair in de kleinere steden en plattelandsgebieden van China. Gebruikers kunnen onder meer korte videoclips delen, van het oogsten van maïs tot het opslurpen van noodles. Eind 2017 had de app 110 miljoen dagelijkse gebruikers.

De notering van Kuaishou moet vermoedelijk volgend jaar plaatsvinden. In een laatste financieringsronde, die naar verluidt voor het grootste deel uit de portemonnee van Tencent kwam, werd Kuaishou gewaardeerd op 25 miljard dollar. Zowel Tencent als Kuaishou gaven geen commentaar.