Weinig beweging op rustige beursdag

De Europese beurzen bleven vrijdag dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na de recente sterke opmars. Op het Damrak bleven de financiële bedrijven profiteren van de nieuwe stimuleringsmaatregelen, die de Europese Centrale Bank (ECB) een dag eerder aankondigde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 575,14 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 840,31 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,3 procent.

De verzekeraar NN Group behoorde tot de kopgroep in de AEX met een winst van 2,6 procent. ASR, ING Groep en Aegon wonnen rond 1,8 procent. Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van de hoop op een tijdelijke handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China en dikte 2,9 procent aan. De informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer sloten de rij met verliezen van meer dan 2 procent.

Baggeraar Boskalis stond bovenaan de Midkap met een plus van 2,7 procent na een adviesverhoging door ING. Grootste daler was verlichtingsbedrijf Signify met een min van 1,6 procent. TKH won 1,5 procent. Het technologiebedrijf heeft de overname van de Duitse cameramaker SVS-Vistek afgerond. De overname, die eind juli werd aangekondigd, draagt per direct bij aan de winst van TKH.

Op de lokale markt won Hunter Douglas 0,7 procent. De raambekleder verkoopt zijn in Chicago gevestigde metaalhandelactiviteit aan het management. Financiële details werden niet verstrekt. Prosus daalde 0,3 procent. Analisten van Spin-Off Research zijn het volgen van de dochteronderneming van het Zuid-Afrikaanse techbedrijf Naspers, die afgelopen woensdag naar de Amsterdamse beurs ging, gestart met een koopadvies.

In Parijs steeg Bollore ruim 4 procent na sterke halfjaarcijfers van het Franse transportbedrijf. Het Britse ingenieursbedrijf IMI zakte 2 procent in Londen na een verkoopadvies van Berenberg.

De euro was 1,1100 dollar waard, tegen 1,1057 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs 54,84 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 60,10 dollar per vat.