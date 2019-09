‘Geen herziening EU-begrotingsregels’

Een “vereenvoudiging van de bestaande EU-begrotingsregels moet niet worden verward met een herziening” van die regels. Dat zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis voor de aanvang van een vergadering van de EU-ministers van Financiën over het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact.

De ministers bespreken in Helsinki een rapport van het Europese Begrotingscomité (EFB), een adviesorgaan van de Europese Commissie, dat pleit voor versimpeling van het pact. Het woud aan regels en uitzonderingen is te complex en leidt niet tot de gewenste effecten.

In Den Haag zorgen de plannen voor onrust. De VVD wil dat minister Wopke Hoekstra “bovenop” de kwestie zit maar de CDA-bewindsman heeft zich vanwege de miljoenennota die dinsdag wordt gepresenteerd afgemeld in Helsinki. Hoekstra is een van de felste tegenstanders van een “ruimhartige interpretatie” van de begrotingsregels door de commissie, waardoor Italië onlangs aan een strafprocedure ontsnapte.