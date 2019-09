Topman Disney stapt uit raad van bestuur Apple

De topman van entertainmentbedrijf Walt Disney, Bob Iger, is uit de raad van bestuur van Apple gestapt. Dat heeft het techbedrijf vrijdag bekendgemaakt.

Iger heeft zijn functie bij Apple dinsdag neergelegd. Hij zat sinds 2011 in de raad van bestuur en was een vriend van Apple-grondlegger Steve Jobs, die op zijn beurt tot zijn dood in 2011 in de raad van bestuur zat van Disney.

Apple wil in november een nieuwe videostreamingdienst lanceren. Daarmee komt het techbedrijf steeds meer in het vaarwater van Walt Disney, dat ook een eigen streamingdienst is gestart. De rol van Iger bij Apple kwam mede daardoor onder druk te staan.

“Apple is een van ’s werelds meest bewonderde bedrijven, bekend om de kwaliteit en integriteit van zijn producten en zijn medewerkers, en ik ben voor altijd dankbaar dat ik als lid van de raad van bestuur heb mogen dienen”, laat Iger in een verklaring weten.