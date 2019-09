‘Topoverleg over digitale munt libra’

Libra, de digitale munt die door Facebook is ontwikkeld, is maandag het onderwerp van gesprek bij een bijeenkomst tussen medewerkers van het bedrijf en ambtenaren van 26 centrale banken, waaronder de Federal Reserve en de Bank of England. In Basel vindt de eerste grote ontmoeting plaats tussen de ontwikkelaars van de munt en beleidsmakers sinds Facebook zijn plannen voor de digitale munt lanceerde, aldus zakenkrant Financial Times.

De bijeenkomst van het comité betalingen en marktinfrastructuur van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) wordt voorgezeten door Benoît Coeuré van de Europese Centrale Bank. Hij heeft al aangegeven dat de lat voor wettelijke goedkeuring voor de libra om gebruikt te mogen worden in de Europese Unie erg hoog ligt. Andere toezichthouders en ministers van Financiën hebben al grote zorgen geuit over de libra.

Zo zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire recent dat de lancering van de cryptomunt in de vorm die de socialmediagigant tot nu toe heeft voorgesteld niet kan doorgaan. Zo zou de libra de financiële stabiliteit kunnen ondermijnen, waarschuwde ook de Amerikaanse Federal Reserve. Daarnaast zijn er zorgen over de mogelijkheden tot witwassen en financieren van misdaad met de cryptomunt en heeft Facebook ook geen al te beste reputatie op vlak van privacy.