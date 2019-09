‘Benzineprijzen kunnen direct al stijgen’

De maandag explosief stijgende olieprijzen gaan zeker een effect hebben op de benzineprijzen aan de pomp. De kans bestaat zelfs dat er vandaag al tankstations zijn die de prijs wat verhogen, denkt marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers.

Normaal gesproken worden de benzineprijzen op werkdagen vastgesteld. De prijzen voor zaterdag, zondag en maandag zijn dus al vastgesteld. “Dat staat in principe vast, maar afspraken kunnen doorbroken worden”, aldus Van Selms. Hij voorziet in ieder geval voor dinsdag een prijsstijging van 1 tot 2 cent per liter bovenop de huidige adviesprijs.

Volgens Van Selms is de reactie op de oliemarkt, waar de prijs voor een vat Brentolie tot 20 procent steeg en Amerikaanse olie tot 15 procent per vat aandikte, vooral emotioneel. “Er zijn genoeg alternatieven om de productie op te vangen, en genoeg landen die wat extra willen produceren”, zo weet hij. “Maar strategisch heeft het wel veel invloed, gezien het belang van Saudi ArabiĆ«. Dat gaat dus een prijsverhogend effect hebben, op termijn misschien wel van 5 cent per liter”.

United Consumers merkt op dat er veel andere effecten spelen bij de prijsbepaling van bijvoorbeeld benzine. Zo speelt het vaste bedrag aan accijns dat in de prijs zit begrepen een belangrijke rol, evenals wisselkoerseffecten en concurrentie tussen pompstations. Een volledige doorberekening van de koersexplosie van de olieprijs naar de benzineprijs, zal volgens Van Selms dan ook niet plaatsvinden.

De adviesprijs aan de pomp voor benzine (Euro95) ligt nu op 1,744 euro per liter. Het record in 2012 was 1,895 euro per liter. Voor diesel is de adviesprijs 1,462 euro en voor lpg 0,763 euro per liter. Vaak gaan daar kortingen van af en zijn er bijvoorbeeld verschillen in prijs tussen onbemande tankstations en pompen aan de snelwegen.