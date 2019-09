‘Blackstone wil Bellagio en MGM Grand kopen’

Investeerder Blackstone is in vergevorderd overleg voor een overname van de iconische casino’s Bellagio en MGM Grand in Las Vegas. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Analisten rekenen op een opbrengst van rond de 7 miljard dollar.

De huidige eigenaar, MGM Resorts zou de casino’s en bijbehorende hotels direct weer huren van Blackstone. De verkoopopbrengsten zouden kunnen worden aangewend voor uitbreiding van de casino-activiteiten van MGM Resorts.

De mogelijkheden om extra geld voor investeringen uit de bezittingen te wringen worden al sinds januari onderzocht. De uitkomsten van die interne beraadslagingen worden aan het begin van de herfst verwacht.

Bellagio en MGM Grand worden gezien als de kroonjuwelen in het hotelportfolio van MGM Resorts. De gigantische casino’s omvatten bijna 30.000 vierkante meter vloerruimte voor gokfaciliteiten en ruim 10.000 hotelkamers.