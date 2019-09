IEA: aanspreken oliereserves niet nodig

Ondanks de gevolgen van de droneaanvallen op Saudi-Arabische olievelden, is er geen noodzaak om de strategische noodreserves aan te spreken. Dat zei directeur Fatih Birol van het Internationale Energie Agentschap (IEA). Volgens hem zijn de oliemarkten op dit moment “goed bevoorraad”.

Het IEA houdt de oliemarkten wel goed in de gaten, aldus Birol. De lidstaten van het agentschap hebben in totaal 1,55 miljard vaten olie op voorraad. Dat is goed om de totale mondiale vraag naar olie voor ongeveer vijftien dagen mee op te vangen.

Twee olieraffinaderijen in Saudi-Arabiƫ werden afgelopen weekend getroffen door een droneaanval. Daardoor zakte de wereldwijde olieproductie met ongeveer 5 procent. Volgens Saudi-Arabiƫ is de olieproductie eind deze maand weer op peil. Birol heeft er vertrouwen in dat dat lukt.