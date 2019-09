Amsterdamse beurs sluit hoger

De beurs in Amsterdam is donderdag hoger gesloten, in lijn met de andere graadmeters in Europa. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve (Fed), die de rente in de Verenigde Staten conform verwachting verlaagde. De beleidsmakers van de centrale bank zijn echter verdeeld over het toekomstige rentebeleid.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent in de plus op 579,08 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 840,50 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. De Londense FTSE won 0,6 procent.

Banken en verzekeraars stonden bij de grootste stijgers. Verzekeraar Aegon en ING waren de sterkste stijger in de AEX met winsten van respectievelijk 2,2 procent en 2 procent. Ook elders in Europa behoorden de financiële bedrijven tot de grootste winnaars. In Parijs stegen Crédit Agricole, BNP Paribas en Société Générale tot 2,7 procent. Deutsche Bank won in Frankfurt 2,1 procent.

Staalproducent ArcelorMittal kampte met een waarschuwing van zijn Amerikaanse branchegenoot U.S. Steel en was de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 4,8 procent. IMCD won 0,2 procent. De chemicaliëndistributeur heeft zijn Indiase branchegenoot Monachem overgenomen.

In de MidKap ging advies- en ingenieursbureau Arcadis aan kop met een plus van 3,4 procent. Beursintermediair Flow Traders sloot de rij met een min van 2,3 procent. PostNL verloor 0,3 procent. Pakketbezorgers DHL, DPD, GLS en Packs hebben volgens De Telegraaf harde kritiek op de fusie tussen PostNL en Sandd. Onlangs wees de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het samengaan van de twee postbedrijven af. De twee hebben nu aan het kabinet gevraagd of ze toch samen mogen gaan.

In Frankfurt daalde Rocket Internet 2 procent. De Duitse start-upinvesteerder boekte in de eerste jaarhelft fors meer winst. Topman Oliver Samwer sprak van een goed begin van het jaar. De Britse online kledingverkoper Next zakte 5,7 procent na tegenvallend halfjaarbericht.

De euro was 1,1047 dollar waard, tegen 1,1063 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 58,42 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 64,44 dollar per vat.