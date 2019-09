‘Wat-als-discussie’ raakt Thomas Cook

De financieel geplaagde reisorganisatie Thomas Cook kampt met de gevolgen van de aanhoudende negatieve berichtenstroom over de onderneming. Reizigers denken momenteel wel twee keer na alvorens een vakantie te boeken via de van huis uit Britse reisonderneming. Dat wordt ook erkend door een woordvoerster van Thomas Cook Nederland.

Aantallen of percentages over de impact van de ‘wat-als-discussie’ wilde ze desgevraagd niet geven. Met de discussie doelt de zegsvrouw op het al dan niet slagen van het financiĆ«le reddingsplan waarover momenteel wordt gesproken.

Het Chinese conglomeraat Fosun en een groep schuldeisers zijn van plan samen honderden miljoenen in het bedrijf te steken. Thomas Cook rekent nog altijd op witte rook begin oktober, maar verschillende partijen zouden zich tegen het reddingsplan verzetten. De discussie over de deal bevindt zich volgens het bedrijf momenteel in een “afrondende fase”.

Thomas Cook Nederland is onder meer aangesloten bij garantiefonds SGR en branchevereniging ANVR. Mocht de organisatie onverhoopt failliet gaan, dan worden geboekte reizen gewoon uitgevoerd of terugbetaald. Ook eventueel ‘gestrande’ reizigers worden dan kosteloos teruggehaald.