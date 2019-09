Walmart stopt verkoop e-sigaret

De Amerikaanse supermarktreus Walmart staakt de verkoop van e-sigaretten. Dat maakte de keten vrijdag bekend. Wel zal het nog zijn voorraden leegverkopen.

Afgezien van de onzekerheden over de impact van het roken van e-sigaretten op de gezondheid wijst Walmart in een verklaring op de complexere regelgeving omtrent de rookwaren. Behalve voor de Walmart-winkels geldt de ban ook voor de Sam’s Club US-locaties.

Het roken van elektronische sigaretten zou ernstige longklachten veroorzaken. Honderden Amerikanen hebben zich daarmee gemeld in verschillende ziekenhuizen. Al acht van hen zouden zijn overleden. Artsen tasten nog in het duister over de precieze oorzaak. De regering-Trump zou daarnaast werken aan een federaal verbod op bepaalde e-sigaretten. Het gaat dan in eerste instantie om rookwaren met een smaakje.