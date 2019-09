Gemengd slot op Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag met gemengde uitslagen gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden onder meer op opmerkingen van bestuurders van de Federal Reserve dat de koepel van centrale banken klaarstaat om verder in te grijpen als dat nodig is. Wel drukten de aanhoudende handelsoorlog en tegenvallende macro-economische cijfers uit Europa op het sentiment.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 26.949,99 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 2991,78 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent op 8112,46 punten.

Marktonderzoeker Markit meldde diverse cijfers over de bedrijvigheid in de industrie en de dienstensector in Frankrijk, Duitsland en de eurozone die zwakker uitvielen dan gedacht. Kort na opening op Wall Street publiceerde Markit ook nog een voorlopige cijfer over de industrie in de Verenigde Staten. Dat was juist beter dan economen in doorsnee hadden voorzien.

Bij de bedrijven was onder meer Boeing (min 0,6 procent) in het nieuws. Volgens Sky News betaalt vliegtuigbouwer schadevergoedingen aan families van slachtoffers die zijn omgekomen door crashes met een 737 MAX-toestel. Het zou gaan om een bedrag van 144.500 dollar per familie.

Ook Facebook (min 1,6 procent) en Snap (plus 0,5 procent) stonden in de schijnwerpers. Het bedrijf achter de app Snapchat heeft volgens The Wall Street Journal bij de Amerikaanse toezichthouder FTC een boekje opengedaan over de soms “agressieve” werkwijzen van Facebook.

Verder kondigde American Express aan tot 120 miljoen aandelen in te gaan kopen. Het aandeel veerde 1,2 procent op. Caesars Entertainment zakte 0,4 procent. Het gokbedrijf en exploitant van hotels en golfbanen verkoopt het Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas voor iets meer dan 516 miljoen dollar aan Imperial Companies.

De euro was 1,0994 dollar waard, tegen 1,0992 dollar bij het Europese beursslot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 58,46 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 64,45 dollar per vat.