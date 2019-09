Nederlandse klanten Thomas Cook in ongewisse

De ondergang van de Britse reisoperator Thomas Cook levert Nederlandse klanten veel onduidelijkheid op. De Nederlandse tak, die onderdeel uitmaakt van de in Duitsland geregistreerde Europese activiteiten, is namelijk nog niet failliet. Ook in België is de touroperator nog niet kopje onder gegaan.

Vooralsnog draaien de Nederlandse ondernemingen Thomas Cook en Neckermann gewoon door. Wel hebben de bedrijven besloten uit voorzorg geen nieuwe klanten aan te nemen. De balie van Thomas Cook op Schiphol bleef maandag gesloten.

Omdat het faillissement in Duitsland en Nederland nog niet is aangevraagd, kunnen ook concurrenten als TUI nog niets zeggen over het mogelijk overnemen van vakanties die klanten bij Thomas Cook hadden geboekt. “Dan moet er eerst een faillissement zijn en dan gaat de SGR aan de slag”, legt een woordvoerder uit. Ook voor het garantiefonds zelf is het om die reden lastig handelen.

In tegenstelling tot de Britse tak heeft de Nederlandse afdeling van Thomas Cook geen eigen vliegtuigen. Veel vluchten worden door KLM en Transavia uitgevoerd. Transavia meldt de situatie nauwlettend te volgen en verschillende scenario’s voor te bereiden. “Voor nu is er geen aanleiding de vluchten van Thomas Cook Nederland niet uit te voeren”, aldus de organisatie. Klanten zijn beschermd door het garantiefonds.

Transavia heeft er naar eigen zeggen “alle vertrouwen in” dat het de klanten van Thomas Cook volgens planning naar hun vakantiebestemming kan brengen en weer naar huis kan vervoeren de komende weken.