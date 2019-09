SGR: neem contact op met Thomas Cook

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) roept gedupeerden van het faillissement van Thomas Cook op met dat bedrijf contact op te nemen. Ook kan met Expedia, waar Thomas Cook-dochter Neckermann.nl mee samenwerkte, of het eigen reisbureau contact op worden genomen.

Volgens adjunct-directeur Carin Beckers van de SGR heeft haar organisatie niet alle informatie over de reizigers. De eerste aandacht van het garantiefonds gaat uit naar mensen die al op reis zijn. “De informatie is in het begin altijd lastig. Dat komt in brokjes en kost altijd even wat tijd.”

De SGR zal dan ook niet iedereen die een reis geboekt heeft bij Thomas Cook zelf gaan informeren. “Dat is de taak van Thomas Cook.” De reisorganisatie stelt gewoon bereikbaar te zijn via de normale klantenservice. Een speciaal callcenter is volgens het bedrijf niet nodig.

Volgens Beckers komt de SGR later op de dag met meer informatie over hoe gedupeerde Nederlandse reizigers geholpen zullen worden.