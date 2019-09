Toch geen acties bij brandstofbedrijf Schiphol

Vakbond FNV gaat toch niet actievoeren bij Aircraft Fuel Supply (AFS). Het bedrijf dat de brandstof levert op luchthaven Schiphol is volgens de bond op het laatste moment met een verbeterd cao-bod gekomen. Dat voorstel gaat FNV nu voorleggen aan zijn achterban.

De bond en het bedrijf onderhandelden in totaal zo’n anderhalf jaar. Uiteindelijk was FNV het zat en de bond stelde AFS een ultimatum, dat maandag afliep. Nu het bedrijf met een nieuw voorstel is gekomen wordt de al geplande actiebijeenkomst op dinsdag omgedoopt tot ledenvergadering, laat de bond weten.

De cao bij het bedrijf geldt overigens niet voor heel veel mensen, maar eventuele acties bij AFS zouden wel voor verstoring kunnen zorgen op Schiphol. De onderneming is verantwoordelijk voor de coördinatie en distributie van kerosine op de luchthaven.