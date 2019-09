Brits onderzoek naar leiding Thomas Cook

De Britse overheid gaat onderzoek doen naar de rol van leidinggevenden bij de teloorgang van de 178 jaar oude reisorganisatie Thomas Cook. Zo worden onder meer beslissingen van de directie langs de meetlat gelegd.

In het bijzonder wordt gekeken of acties van leidinggevenden voor schade voor pensioenregelingen of kredietverstrekkers hebben gezorgd. Er doen verhalen de ronde dat leidinggevenden van Thomas Cook zich zouden hebben verrijkt.

De Britse overheid wil weten of er sprake is van misstanden en of er iets gedaan had kunnen worden om “deze ramp” te voorkomen. Door het faillissement van Thomas Cook komen duizenden Britse werknemers op straat te staan. Ook duizenden banen elders staan op de tocht. Verder zijn zo’n 150.000 Britse reizigers gestrand in het buitenland. Zij worden teruggehaald.

De Britse premier Boris Johnson verdedigde dinsdag andermaal de beslissing van de overheid om niet met een noodkrediet over de brug te komen. Johnson sprak van morele risico’s als belastinggeld aan de redding van Thomas Cook zou worden gespendeerd. Ook sprak hij zijn bezorgdheid uit over de bonussen die aan directeuren van Thomas Cook worden betaald.

Verder zou volgens de Britse regering de noodfinanciering van 200 miljoen pond voor de korte termijn mogelijk niet eens voldoende zijn om de onderneming de komende weken overeind te houden. Thomas Cook werd door sommige bewindvoerders weggezet als een bodemloze put waar het geld dan in zou verdwijnen.