Italië richt pijlen op bestuurders Gucci

De Italiaanse justitie onderzoekt huidige en voormalige bestuurders van modehuis Gucci vanwege belastingontduiking. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan persbureau Bloomberg. De bestuurders zouden uitbetaald zijn door bedrijven in Zwitserland terwijl ze voor Gucci in Milaan werkten.

Het aanpakken van de bestuurders en oud-bestuurders komt nadat de Italiaanse fiscale opsporingsdienst eerder achter Gucci zelf aan was gegaan. In mei schikte het Franse moederbedrijf Kering van het Italiaanse modehuis die zaak voor 1,25 miljard euro. Volgens de Italiaanse autoriteiten had Gucci opbrengsten via een Zwitsers distributiecentrum laten lopen. Zo betaalde het bedrijf minder belasting dan in Italië.

De bestuurders zouden tientallen miljoen terug moeten betalen als de Italiaanse autoriteiten de zaak winnen. De zaak is evenwel nog in een vroeg stadium. De huidige topman Marco Bizzarri wordt overigens niet onderzocht. Hij schikte een geschil over belastingen in 2017 toen er een amnestieregeling gold voor buitenlandse inkomsten.