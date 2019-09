Kabinet blij met duidelijkheid Starbucks-deal

De regering is blij dat duidelijk is dat er geen regels zijn overtreden bij de belastingafspraken met Starbucks. “Deze uitspraak betekent dat de Belastingdienst Starbucks niet beter of anders heeft behandeld dan andere bedrijven”, reageert staatssecretaris van Financiën Menno Snel op het oordeel van het Gerecht van de EU dat geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun.

Nederland en Starbucks waren in beroep gegaan tegen het besluit van de Europese Commissie dat ruim 25 miljoen moest worden teruggevorderd bij de koffieketen. Volgens Snel baseerde de commissie zich op een “niet-bestaand EU-zakelijkheidsbeginsel”, terwijl het oordeel volgens hem had moeten worden vastgesteld op basis van Nederlands recht.

“Het lijkt er op dat het Gerecht Nederland op dit punt geen gelijk heeft gegeven, maar oordeelt toch dat er geen sprake is van staatssteun, omdat in de ruling een zakelijke prijs is overeengekomen waardoor Starbucks niet anders behandeld wordt dan vergelijkbare bedrijven”, aldus Snel.

De Europese Commissie kan nog in beroep gaan.